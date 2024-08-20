Катерина Осадча на рідкісних фото показалася з 21-річним сином, який схожий на неї як дві краплі води

Ілля приїхав до України, аби відсвяткувати день народження брата.

Українська телеведуча Катерина Осадча вперше за тривалий час показала свого старшого сина Іллю.

Юнак приїхав з США до України з важливої нагоди. Наймолодший син знаменитості – Данило – святкував 3-річчя. Тож, 21-річний Ілля приїхав, аби особисто привітати братика зі святом. Зокрема, Катерина Осадча опублікувала в Instagram їхнє спільне фото. На знімку Ілля тримав на руках братика, поки той грався з іграшкою.

"Мої", - ласкаво підписала знімок з синами ведуча та додала смайлик у вигляді червоного серця.

Сини Катерини Осадчої / Фото: instagram.com/kosadcha

Також знаменитість опублікувала й своє спільне фото зі старшим сином. На знімку ведуча просто приголомшила, що Ілля схожий на неї як дві краплі води.

"Коли святкуєш триріччя молодшого, а за місяць старшому 22", - підписала знімок ведуча.

Катерина Осадча з сином / Фото: instagram.com/kosadcha

Нагадаємо, Катерина Осадча та Юрій Горбунов 19 серпня святкували день народження наймолодшого сина. Данилу виповнилося три роки. Зіркові батьки вже публічно привітали хлопчика з важливим святом.

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