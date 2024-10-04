Катерина Осадча на тлі гучного секс-скандалу з P. Diddy відповіла, чи відбувалося таке в Україні

Українська ведуча Катерина Осадча, яка раніше коментувала гучний секс-скандал з американським репером P. Diddy, відповіла, чи могло таке відбуватися в Україні.

Знаменитість говорить, що український шоубізнес кардинально відрізняється від американського. Зокрема, серед зірок діють інші правила. Звісно, знаменитості можуть переймати щось у голлівудських колег, однак Осадча впевнена, що таких секс-скандалів в українському шоубізнесі точно немає.

Катерина Осадча / Фото: пресслужба каналу "1+1"

"Складно сказати. У нас інше суспільство. У нас в нашому суспільстві поки що MeToo може не спрацювати. Я думаю, що те, що відбувається зараз, і те, що відбувається з тими самими продюсерами, і все, що відбувається в американському суспільстві, напевно, у нас через якийсь час теж так буде. Поки що ні!" – прокоментувала ведуча виданню "Новини.LIVE".

Катерина Осадча наголосила, що Україна – інша країна, з іншими цінностями та моральними цензами. Також ведуча зазначила, що впливовість голлівудських та українських зірок теж різна. Тож, як вважає знаменитість, скандалів таких масштабів в Україні не відбувається.

Катерина Осадча / Фото: instagram.com/kosadcha

"В принципі, ми інша країна, у нас інші моральні цензи, як на мене. Розмір грошей у зірок інший, розмах інший. Ніхто нікого не вбиває за кар'єру, як в американців. Тому ні. Скажімо так, у нас є інший ворог, який нам точно не дає розслаблятися і думати про якісь речі, які не стосуються ворога і не стосуються розслідувань злочинів ворогів, а не своїх власних всередині країни", – додала ведуча.

Нагадаємо, нещодавно весь Голлівуд сколихнув гучний секс-скандал, в якому замішаний американський репер P. Diddy. Раніше редакція сайту ТСН.ua писала, в чому звинувачують виконавця, чому його ув'язнили та до чого тут відомі зірки, такі як Джастін Бібер, Леонардо Ді Капріо та інші.

Читайте також: