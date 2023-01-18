Катерина Осадча насмішила першим селфі 1,5-річного сина, яке той запостив сам у її Instagram

Авторка проєкту "Пошук зниклик", ведуча Катерина Осадча трохи підняла настрій своїм шанувальникам, поділившись історією, яка сталася днями.

Так, Катерина розповіла, що їхній з Юрієм Горбуновим молодший син Данило, поки мама не бачила, запостив у її фотоблогу своє перше селфі. Цей знімок з'явився у сторіз Осадчої в Instagram.

На фото видно голову малюка та вухо Осадчої. Певно, поки Катерина на хвилинку відволіклася, маленький Данило опановував телефон мами. І робив це достатньо вдало. Ба більше, 1,5-річний хлопчик навіть встигнув розмістити напис на кадрі і написав: "Ви борщ".

Перше селфі 1,5-річного сина Катерини Осадчої / Фото: instagram.com/kosadcha

Катерина Осадча / Фото: instagram.com/kosadcha

"Спеціально не придумаєш. А, головне, і напис розмістив, SMM-менеджер. Рік і п'ять", - прокоментувала витівку сина Осадча.

Катерина Осадча / Фото: instagram.com/kosadcha

Зазначимо, що у Катерини Осадчої троє дітей – 20-річний Ілля від ексчоловіка, нардепа Олега Поліщука, та 4-річний Іван і 1,5-річний Данило від нинішнього чоловіка, ведучого та продюсера Юрія Горбунова.

Катерина Осадча та Юрій Горбунов з синами / Фото: instagram.com/kosadcha

Нагадаємо, що старший син Катерини Осадчої, 20-річний Ілля прилітав до родини на Різдво в Україну з США, де наразі навчається. Зіркова мама показала, як вони разом зустріли свято.

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