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Катерина Осадча назвала причину, через яку не може усиновити дитину

Автор
Валерія СулимаВалерія Сулима
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Катерина Осадча назвала причину, через яку не може усиновити дитину

Катерина Осадча / Фото: instagram.com/kosadcha

Ведуча зізналась, що саме їх з чоловіком зупиняє забрати дитину з дитбудинку.

Українська телеведуча Катерина Осадча зізналась, чому з чоловіком Юрієм Горбуновим поки що не може всиновити дитину.

Знаменитість розповіла, що причиною цьому є "недосконала система". На думку Осадчої, зазвичай пара, яка хоче усиновити дитину, досконало не розуміється в цьому питанні.

"Ми з чоловіком висловлювали бажання про усиновлення дитини. Та після того, як я почала занурюватися у цей процес більш детально, рішення довелося відкласти. Зазвичай люди не володіють деталізованою інформацією про усиновлення, тому дивляться на цю проблему в рожевих окулярах. Вони досконально не розуміють, що таке названа дитина, як це взяти до себе в родину по факту чужу дитину, які існують форми сімейного виховання тощо. Зазвичай у людей є просто бажання усиновити дитину, але це тільки верхівка айсберга. Що саме під ним – майже ніхто не розуміє. А там просто купа "але", - розповіла ведуча в інтерв'ю Insider.

Катерина Осадча та Юрій Горбунов / © instagram.com/kosadcha
Катерина Осадча та Юрій Горбунов / Фото: instagram.com/kosadcha

Катерина Осадча вважає, що охочим усиновити дитину доведеться зіткнутися з бюрократією. За словами ведучої, вони з чоловіком не можуть піти на цей крок, поки в країні не зміниться на краще система усиновлення.

"Коли я дослідила проблему усиновлення в Україні, і в юридичній площині, і в соціальній, зрозуміла: аби усиновити дитину, її потрібно шукати і виборювати через суди. Це справді – боротьба за цю дитину. Це не категоричне моє "ні" щодо усиновлення, але поки не зміниться система, не стане більш прозорою, я навряд чи буду готовою до боротьби із соціальними службами так, як Тимур й Інна Мірошниченки. Я буду готова усиновити дитину, коли загальна ситуація щодо цього зміниться в країні і коли я не буду добиватися цієї дитини", - додала ведуча.

Катерина Осадча / © instagram.com/kosadcha
Катерина Осадча / Фото: instagram.com/kosadcha

Нагадаємо, цього року Інна та Тимур Мірошниченки подарували сім'ю дитині із дитбудинку. Подружжя розповідало, з якими проблемами під час усиновлення їм довелося зіткнутися. Тим не менш, пара хоче забрати з дитбудинку ще одну дитину. Інна вже подала документи на усиновлення.

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