Катерина Осадча неочікувано стала продюсеркою і розсекретила створення важливого серіалу

Ведуча каналу "1+1 Україна" Катерина Осадча вперше спробує себе у ролі продюсерки художнього кіно.

FILM.UA у співпраці з Фундацією Катерини Осадчої створить художній серіал-антологію з робочою назвою "Зниклі". Він складатиметься з шести коротких метрів, у фокусі якого болісна тема зниклих під час повномасштабної війни цивільних, а також їхніх родин, які, попри все, шукають своїх близьких і сили жити далі.

Катерина Осадча / Фото: instagram.com/kosadcha

Шість різних за жанром епізодів створюватимуть режисери Євген Тунік, Наталка Ворожбит, Крістіна Тинькевич, Олексій Тараненко, Ірина Цілик та зірка українського театру Іван Уривський, для якого проєкт стане кінорежисерським дебютом. Кожен із них володіє власним баченням та має надпотужний мистецький голос.

"Для нас дуже важливо, аби про особисті трагедії зниклих дітей і дорослих через жахливу війну, яку розв'язала росія, дізналися й пам'ятали за межами нашої країни. Художня форма і рефлексія до проблеми зниклих від найкращих українських режисерів має на меті донести до глядача страшні переживання війни. Адже так важливо розуміти, які трагедії несе війна, що перетворює людські долі в статистичні цифри. Та все ж важливо пам'ятати, що це, перш за все, людські історії, і ми ці історії розкажемо", - говорить Катерина Осадча.

Катерина Осадча / Фото: instagram.com/kosadcha

"Зниклі" - не лише серіал, але й мистецький артпроєкт, тому він розпочнеться з відеокліпу для етногурту "ДахаБраха", режисеркою якого виступить Наталка Ворожбит. За задумом, сюжет кліпу переплітатиметься з оповіддю її епізоду з антології про депортованого хлопчика, який у своєму мирному дитинстві любив грати у схованки. Таким чином, це дасть можливість отримати не лише ще один потужний мистецький майданчик для промо, а й окремий аудіовізуальний твір. Презентація відеороботи відбудеться на початку осені 2024 року. Також у планах - створення виставки та кілька спеціальних проєктів протягом 2024-2025 років.

Знімання самого серіалу-антології "Зниклі" розпочнуться вже наступного року.

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