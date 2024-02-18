Катерина Осадча ніжно привітала сина з 7-річчям і показала, як він помітно підріс

Ведуча Катерина Осадча повідомила про важливе свято в її родині. Їхній з шоуменом Юрієм Горбуновим син святкує день народження.

Тож, у своєму Instagram знаменитість ніжно привітала Івана, якому виповнюється 18 лютого сім років. Осадча адресувала хлопчикові теплі слова з побажаннями. Ведуча зазначила, що вони з Юрієм Горбуновим неабияк пишаються сином та люблять його, хоч іноді він і "робить їм нерви".

Катерина Осадча та Юрій Горбунов із сином Іваном / Фото: instagram.com/kosadcha

"Івасику, наш хлопчик, з днем народження. Ти наша радість і тренажер для нервів одночасно. Розумний, сміливий, ніжний і водночас норовливий. Знаю, що іноді твоя позиція нас доводить до сказу, але точно це те, що дуже потрібно в дорослому житті. Любимо тебе наш хлопчик і пишаємося, яким ти ростеш! Твої мама і тато", - адресувала синові ведуча.

Катерина Осадча та Юрій Горбунов із сином Іваном / Фото: instagram.com/kosadcha

Також Катерина Осадча показала, як 7-річний Іван помітно підріс. Знаменитість опублікувала архівні фото сина, а також свіжі. На знімках можна побачити, як хлопчина змінився з роками.

Катерина Осадча та Юрій Горбунов із сином Іваном / Фото: instagram.com/kosadcha

Нагадаємо, нещодавно у родині співака Олександра Пономарьова було свято. Син виконавця святкував день народження. З нагоди 17-річчя хлопця артист показав їхнє рідкісне спільне фото, а також адресував йому теплі слова з привітаннями.

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