Катерина Осадча ніжно привітала Юрія Горбунова з 6-річчям шлюбу: "Дякую за каву в ліжко"

Ведуча та авторка проєкту "Пошук зниклих" Катерина Осадча розповіла про свято у її родині.

Сьогодні, 3 лютого Катерина та її чоловік, продюсер, ведучий та актор Юрій Горбунов святкують річницю шлюбу. Минуло шість років відтоді, як закохані обмінялися обітницями. Про річницю весілля, яку в народі називають "чавунною", Осадча розповіла на сторінці в Instagram.

"Сьогодні шість років, як ми чоловік і дружина. Юрко, дякую за терпіння і мудрість, за кохання і за каву в ліжко. Складні часи, але переживемо все разом. Будемо розповідати онукам на їхніх весіллях, що головне –чути одне одного, розуміти, поступатися…. Саме так бабця з дідом пережили разом війну", - написала Катерина у фотоблогу.

Катерина Осадча та Юрій Горбунов / Фото: instagram.com/kosadcha

Своєю чергою, Горбунов відповів дружині: "Кохаю тебе, Катруся! Ти найкраща в світі!".

Також ведуча поділилася атмосферним фото, де зображена з чоловіком. Пара позує у family look – у джинсах та білих футболках. Юра сидить на ліжку, а Катерина ніжно його обіймає.

Нагадаємо, нещодавно Катерина Осадча потішила шанувальників першим селфі її 1,5-річного сина. Молодший син Осадчої та Юрія Горбунова самостійно сфотографував і запостив світлину у сторіз маминого Instagram, поки вона відволіклася.

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