Катерина Осадча після масованого ракетного обстрілу зробила різку заяву: "Ми стаємо зліші"

Українська телеведуча Катерина Осадча після масованого ракетного обстрілу України зробила різку заяву.

У своєму Instagram знаменитість нагадала світові, які злочини на українських землях щодня чинять російські окупанти. Зранку 21 вересня загарбники цинічно випустили по Україні 43 крилаті ракети. На жаль, лише 36 із них збили сили ППО. Ведуча наголосила, що від дій окупантів страждають та гинуть невинні люди.

Тож, Осадча попросила весь цивілізований світ не забувати, що в Україні досі триває війна, а країну-агресорку необхідно негайно зупинити.

Катерина Осадча / Фото: instagram.com/kosadcha

"Під ранок терористка росія атакувала Черкаси, Львів, Рівне, Київ, Харків. 36 ракет збито, 43 крилаті ракети зафіксовано…Декілька хвиль страшних обстрілів. Десятки поранених і загиблих все ще встановлюють, адже розбирають завали…Це нескінченний геноцид великої вільної країни. Залиште нас в спокої, нам не страшно ми просто стаємо зліші…Ми просимо людей в усьому світі не звикати до війни в Україні", - написала Катерина Осадча.

Нагадаємо, інші знаменитості теж вже відреагували на черговий цинічний злочин РФ. Зірки висловили співчуття всім постраждалим та побажали, аби в Україні скоріше настав мир.

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