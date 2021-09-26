Катерина Осадча поділилась, як минула її вагітність в 37 років

Катерина Осадча поділилась, як минула її вагітність в 37 років

Зірка народжувала втретє.

Ведуча програми "Світське життя" Катерина Осадча не так давно стала втретє мамою.

Так, знаменитість завагітніла та народила сина Данила в 37 років. Шанувальники телеведучої поцікавились в зірки, як минула її вагітність. На що Катерина в Instagram-stories відповіла, що їй було не складно виношувати третього сина.

"Мені було легко. Час пролетів дуже швидко", - коротко відповіла знаменитість.

Катерина Осадча розповіла про свою вагітність / instagram.com/kosadcha

До слова, першого свого сина Іллю Катерина народила в 19 років, другого Івана - в 33 роки, а наймолодшого Данила – в 37 років.

Однак, її чоловік, відомий ведучий Юрій Горбунов хоче аби дружина народила йому дівчинку в 40 років. Він вже й навіть встиг обрати їй ім’я – Марійка.

Нагадаємо, нещодавно Катерина Осадча та Юрій Горбунов зворушили кадрами з маленьким сином. Подружжя влаштувало сімейний фотосет.

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