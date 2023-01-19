Катерина Осадча поділилася переживаннями за рік війни та пояснила, чому з острахом чекає на лютий

Авторка проєкту "Пошук зниклих", ведуча Катерина Осадча поділилася своїми переживаннями за рік повномасштабної війни в Україні, яку розв'язалася Росія.

Зокрема, зірка боїться, що незабаром буде лютий. Попри те, що у знаменитості цього місяця багато важливих та святкових дат, для Осадчої він означатиме, що в Україні вже рік йде повномасштабна війна.

"Я зрозуміла, що моя підсвідомість викидає з календаря лютий, ніби його не має бути. Хоча в лютому день народження Івана і наша річниця весілля, і день народження мами… А чому так? Просто страшно, що в лютому вже рік повномасштабної війни…", - поділилася в Instagram ведуча.

Катерина Осадча / Фото: instagram.com/kosadcha

Катерина зізналась, що боїться згадувати початок російського вторгнення в Україну. Утім, також страшно усвідомлювати, що в країні вже рік йде повномасштабна війна.

"Дуже страшно згадувати себе тоді, не хочеш тих, а рік тому, навіть місяця такого не хочеш більше. Початок війни – заціпеніння і хаос всередині, коли все робилося автоматично, дні тягнулися вічність і не вимикався телевізор, аби не пропустити чогось ще гіршого… Коли в усіх очах були і залишаються до тепер питання – "за що?", "чому?", "як таке могло статися з нами?"...Скоро перегорнемо календар і не помітимо, як скажемо … рік …", - написала Осадча.

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