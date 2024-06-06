Катерина Осадча поділилася рідкісним фото з батьком і привітала його з важливим святом

Українська телеведуча Катерина Осадча повідомила про важливе свято в її родині. Батько знаменитості святкує день народження.

У своєму Instagram Осадча ніжно привітала рідну людину зі святом. Ведуча опублікувала їхні спільні рідкісні фото. Також вона поділилася, що неабияк схожа на свого тата. За словами Катерини, вони обоє люблять займатися ремонтами, благоустроєм, читати книжки, подорожувати та ходити на різні екскурсії.

Ведуча подякувала за ці риси свого характеру батькові та зазначила, що в них попереду ще чимало справ, які вони мають зробити разом. Головне – аби перемога скоріше настала.

Сім'я Катерини Осадчої / Фото: instagram.com/kosadcha

"Для мене день народження тата завжди особливе свято. Це і початок літа, і затишний по-справжньому теплий вечір. А ще, чим старшою я стаю, тим більше розумію, як важливо все те, що в нас закладали. Я вже якось писала, що люті до ремонтів і благоустрою, імпресіоністів і книжок (в мене так само на тумбочці книжковий безлад, як у тата) до подорожей і екскурсій - це все тато і воно зі мною назавжди. Дякую, тату, за все твоє в мені. З днем народження, тату, нам ще стільки треба побачити і стільки пам'яток обійти, от тільки б перемога скоріше!" – зазначила ведуча.

Чоловік Осадчої – Юрій Горбунов – теж приєднався до привітань. Шоумен у коментарях під фото написав побажання для Олександра Володимировича: "Многая літа, Олександре Володимировичу! Так тримати!".

Сім'я Катерини Осадчої / Фото: instagram.com/kosadcha

Нагадаємо, нещодавно американська співачка Мадонна святкувала день народження батька. Зірка опублікувала рідкісні фото з 93-річним татом та з гумором привітала його зі святом.

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