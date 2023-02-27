Катерина Осадча поділилася рідкісними фото з мамою та ніжно привітала її з днем народження

У родині телеведучої Катерини Осадчої свято - день народження святкує її мама, Олена Олександрівна.

На честь іменин найріднішої людини знаменитість присвятила їй допис в Instagram. Катерина поділилася рідкісними кадрами з мамою та ніжно звернулася до неї. Ведуча написала, що з року в рік мріє мати такі ж особисті якості та красу, як і мама.

"З днем народження, мамо! Минулого року ми загадували, щоб цей твій день народження ми святкували вже без війни, не так сталось швидко, але зараз ми впевнено дивимося вперед. Я щороку пишу, що хочу мати таку саму ж жагу до життя, красу і молодість, як мама, цей рік не виключення. Сподіваюсь, що цей ген в мене є. Не знаю, чи буду я бабусею трьох онуків, але я точно хочу бути такою бабусею! Будь щасливою і такою ж красивою! Перемоги скорішої, а все решта ми зробимо разом", - звернулася до мами Осадча.

Фото: instagram.com/kosadcha

З днем народження Олену Олександрівну у коментарях також привітали підписники Катерина, її зіркові колеги та чоловік, продюсер і телеведучий Юрій Горбунов.

Многая літа, Олено Олександрівно! Ви велика молодець! Так тримати! З днем народження! (Юрій Горбунов)

З днем народження твою мамусю! (Оля Полякова)

Така струнка та гарна матуся! Вітаємо усі разом з її днем! Нехай буде щасливою. (Аліна Шаманська)

З іменинницею ! Многая літа (Ірина Монатік)

Нагадаємо, нещодавно Катерина Осадча та Юрій Горбунов відсвяткували день народження сина Івана.

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