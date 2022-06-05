Катерина Осадча поділилася щасливим фото зі своїм батьком та привітала його з днем народження

Українська телеведуча Катерина Осадча сьогодні, 5 червня, святкує день народження свого батька.

Про свято у родині Катерина Осадча повідомила на сторінці в Instagram. Вона запостила декілька щасливих фото з татом, на яких вони обіймаються та усміхаються.

Світлини були зроблені десь у саду, на фоні квітучих магнолій. Осадча не вказала, де саме перебуває родина, але поставила геомітку – Київська область.

Катерина Осадча з батьком / Фото: instagram.com/kosadcha

"Тату, з днем народження! Я бажаю тобі здоров'я, зберігати цю неймовірну любов до життя і всього, що ти робиш! В лютому, коли ми вирушали з дітьми від батьків на захід України, прощалися і не знали, чи побачимося знову, ніхто це не говорив вголос, але всі розуміли… Батьки залишися у передмісті Києва і разом з котом пережили всі найстрашніші ночі і дні неподалік Василькова. Нескореність духу, захист свого і впевненість, що ти на своїй землі і немає тут місця "рускому міру". Тату, ти мій приклад в усьому, люблю тебе! Перемога скоро і вороги нам більше не будуть псувати наше життя", - звернулася з таким привітанням до батька Катерина Осадча.

Катерина Осадча з батьком / Фото: instagram.com/kosadcha

До привітань долучилося багато шанувальників ведучої. Коментар залишив й чоловік Осадчої, продюсер та шоумен Юрій Горбунов: "Многая літа, Олександре Володимировичу! Все буде Україна!".

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