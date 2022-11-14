Катерина Осадча поглузувала з окупантів, які вкрали з Херсона єнота

Перед виведенням військ російські окупанти почали активно мародерити та навіть поцупили із зоопарку живого єнота.

Російські військові не припиняють дивувати своїми жалюгідними та жахливими вчинками. Зокрема, окупанти перед тим, як тікати з Херсона, обікрали його. Загарбники навіть поцупили із зоопарку єнота.

Українців обурив вчинок російських військових. Про це висловилася й ведуча проєкту "Голос країни-12" Катерина Осадча. Знаменитість зазначила, що це ганебний вчинок. Утім, українці обов'язково повернуть все своє, і єнота теж.

"То вони до Херсона за єнотом приходили? Позорники світу. Далі буде… А єнота свого ми також повернемо", - прокоментувала ведуча.

Катерина Осадча про російських окупантів

Зазначимо, 11 листопада українські захисники звільнили Херсон, а російські окупанти накивали п'ятами звідти. Утім, перед відходом загарбники вирішили помародерити, зокрема поцупили із херсонського зоопарку єнотів.

З'явилося відео, як командування ЗС РФ у Херсоні особисто краде єнотів із зоопарку

Українці були шоковані діями росіян. У Мережі тим часом з'явилося безліч жартів та мемів про жалюгідний вчинок "другої армії світу".

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