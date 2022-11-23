Катерина Осадча похизувалася відзнакою від Національної поліції

Ведуча та засновниця Telegram‑каналу "Пошук зниклих" Катерина Осадча поділилася, що сьогодні бачилася з начальником Головного слідчого управління Нацполіції Сергієм Пантєлєєвим.

Як повідомила Осадча, з Пантєлєєвим вони обговорили шляхи співпраці, які згодом будуть впроваджувати:

"Нас хочуть зламати, змусити зневіритися, опустити руки... Щоб ми не працювали, полишили справи і впали у відчай. Ще не зрозуміло, що не вийде? Сьогодні мали плідну зустріч з @mvs_ua. Дякую Сергію Пантєлєєву за чітку співпрацю, швидке реагування, нові підходи до пошуку. Сьогодні розробили ще декілька шляхів ще щільнішої взаємодії, будемо впроваджувати", - написала Осадча в Instagram.

Катерина Осадча отримала відзнаку від Нацполіції / Фото: instagram.com/kosadcha

Також ведуча розповіла, що її нагородили відзнакою від Національної поліції України:

"А наприкінці зустрічі неочікувано отримала відзнаку від Національної поліції. Мені надзвичайно приємно. Це відзнака всього нашого пошуку, волонтерів "Пошуку зниклих", телевізійного пошуку "Знайти своїх" з 1+1 та "Сніданком з 1+1". Ми не здамося, ми будемо працювати, відновлювати, шукати. Нас не зупинити. Щирі співчуття пораненим після підступного нападу терориста. Ми будемо мститися до кінця наших днів", - додала Катерина.

Катерина Осадча показала відзнаку від Нацполіції / Фото: instagram.com/kosadcha

Нагадаємо, раніше Катерина Осадча розповіла історію українця з Херсонщини, який врятувався із російського полону.

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