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Катерина Осадча похизувалася врожаєм зі свого саду: "Мій сніданок"

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Катерина Осадча похизувалася врожаєм зі свого саду: "Мій сніданок"

Катерина Осадча / Фото: instagram.com/kosadcha

Телеведуча Катерина Осадча показала, який цьогоріч збиратиме врожай.

Цьогоріч українці запасаються фруктами та овочами, тож саджали огородину та доглядали за садами. Знаменитості теж не виключення.

Зокрема, в Instagram-stories телеведуча Катерина Осадча показала, який цьогоріч врожай у її саду. До слова, у знаменитості у дворі ростуть яблуні та груші. Вродили дерева цьогоріч браво, аж гілки хиляться до землі від ваги фруктів.

© instagram.com/kosadcha
Фото: instagram.com/kosadcha

"Наш врожай. І дуже смачні! І груш вродило", - зазначила Катерина.

© instagram.com/kosadcha
Фото: instagram.com/kosadcha

До слова, Осадча навіть опублікувала відео, як куштує яблуко, що виросло у її саду.

"Мій сніданок сьогодні", - поділилася знаменитість.

Катерина Осадча / © instagram.com/kosadcha
Катерина Осадча / Фото: instagram.com/kosadcha

Зазначимо, цьогоріч чудовий врожай у саду сусідки Катерини Осадчої – Насті Каменських. Співачка нещодавно записувала коротке відео біля яблуні, де сиділа на траві та демонструвала її плоди.

Нагадаємо, тим часом Юрій Горбунов поділився радісною новиною, яка сталася у його родині. Днями ведучий видав заміж свою племінницю Наталю та показав весільні фото.

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Автор
Тетяна КурпітаТетяна Курпіта
Дата публікації
Перегляди
9078
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