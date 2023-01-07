Катерина Осадча показала 20-річного сина, який прилетів до неї з Америки на Різдво до України

Ведуча Катерина Осадча поділилася сімейними кадрами і показала, як вони разом з усіма членами родини зустріли Різдво.

На сторінці в Instagram знаменитість запостила знімок, на якому зображена разом з чоловіком, ведучим, актором та продюсером Юрієм Горбуновим, їхніми маленькими синами – 5-річним Іваном та однорічним Данилом. А також на фотографії присутній старший син Осадчої, 20-річний Ілля від попереднього шлюбу ведучої з нардепом Олегом Поліщуком.

Виявляється, Ілля,який вже два роки навчається в Сполучених Штатах та опановує IT-сферу, спеціально на свята прилетів до родини в Україну, аби разом провести час.

Фото: instagram.com/gorbunovyuriy

"З Різдвом всіх, хто святкує сьогодні. Сьогодні за одним столом в Святвечір молимося за мир, за злагоду і перемогу. Наша родина цього року святкує дві дати і поступово переходимо на святкування 24 грудня, як і більшість українців. З Різдвом, рідні", – прокоментувала світлину Катерина.

Своєю чергою, чоловік Осадчої Юрій Горбунов показав, як вони гарно засервірували святковий стіл у біло-блакитних кольорах.

Фото: instagram.com/gorbunovyuriy

Фото: instagram.com/gorbunovyuriy

Нагадаємо, раніше Катерина Осадча відверто поспілкувалася з шанувальниками та розповіла, що допомагає їй худнути, як вона себе заспокоює і скільки їй насправді років.

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