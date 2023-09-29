Катерина Осадча показала 21-річного сина на рідкісних фото і пояснила, чому він не в Україні

Ведуча "Голосу країни" Катерина Осадча 28 вересня відсвяткувала день народження старшого сина Іллі.

На сторінці в Instagram зіркова мама розмістила рідкісні спільні кадри з хлопцем і привітала його з 21-річчям. Осадча адресувала Іллі теплі вітальні слова і назвала його "сином, про якого можна мріяти":

"З Днем народження, моя гордість! Іллі сьогодні 21 - вже офіційне повноліття в усьому світі. Ілюша, ти син про якого можна мріяти, ти розсудливий і розумний, уважний і надійний, ти найкращий старший брат і абсолютний приклад для молодших. Іноді мені не віриться, що я мама такого дорослого і самостійного сина. Я бажаю тобі здійснення всіх планів, адже всі твої знання і плани будуть допомагати відбудові нашої країни! З днем народження мій Ілля!" – привітала сина Осадча.

Катерина Осадча з сином / Фото: instagram.com/kosadcha

Катерина Осадча з сином / Фото: instagram.com/kosadcha

Катерина Осадча з сином / Фото: instagram.com/kosadcha

Сини Катерини Осадчої / Фото: instagram.com/kosadcha

Сини Катерини Осадчої / Фото: instagram.com/kosadcha

Також вона випередила запитання своїх підписників щодо того, де перебуває 21-річний Ілля і як допомагає Україні:

"Випереджаю коментарі і запитання - Ілля вчиться в Америці на третьому курсі, вивчає IT, зараз вже застосовує свої знання в боротьбі з ворогом, по закінченню університету повертається додому", - наголосила ведуча.

Катерина Осадча з сином / Фото: instagram.com/kosadcha

До привітань долучився й чоловік Катерини Осадчої, ведучий Юрій Горбунов. Він назвав пасерба гордістю їхньої родини: "Ілля!! Многая літа! Так тримати! Вже зовсім дорослий! Гордість!".

Нагадаємо, нещодавно Катерина Осадча похизувалася своєю природною красою і поділилася фото, де показала обличчя без граму косметики.

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