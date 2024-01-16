Катерина Осадча показала архівне фото і здивувала, який вигляд мала понад 30 років тому

Ведуча Катерина Осадча замилувала архівним фото й розповіла про найяскравіший момент з дитинства.

На своїй сторінці в Instagram знаменитість опублікувала новорічне фото, зроблене понад 30 років тому. У святковому вбранні усміхнена юна Осадча позує біля Санта Клауса на тлі ялинки. До слова, знаменитість зізналася, що на зображенні вона самостійно підрізала собі волосся.

Катерина Осадча у дитинстві / Фото: instagram.com/kosadcha

До того ж Катерина відповіла шанувальникам, який дитячий спогад її найулюбленіший. Так, ведуча зізналася, що у неї було безліч таких історій, які якнайкраще їй закарбувалися у пам'яті ще з дитинства. Зокрема, до таких належать літні спогади й зимова ковзанка на озері.

"Напевно, нема одного. А взагалі, це літо і поїздки на базу відпочинку на Десні, стиглі шовковиці з дерева, крик ластівок перед дощем, ковзанка на озері. Можу довго перераховувати", - написала Осадча.

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