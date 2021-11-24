Катерина Осадча показала архівне фото з першої відпустки з Горбуновим

Ведуча поринула у спогади.

Незмінна ведуча програми "Світське життя" Катерина Осадча поділилася з шанувальниками дуже особистим.

Зірка поринула у спогади. Зокрема, Катерина вперше показала архівну світлину зі своєї першої спільної відпустки з чоловіком, продюсером та ведучим Юрієм Горбуновим. Тоді закохані разом провели час на острові Корсика. Кадри знаменитість розмістила у сторіс своєї сторінки в Instagram.

instagram.com/kosadcha

Також продемонструвала мама трьох синів й архівне фото свого найстаршого сина Іллі, якому зараз 18 років.

instagram.com/kosadcha

Не забула Осадча й про улюблену роботу. У фотоблогу ведуча розмістила знімок, датований 2005 роком. Як розповіла зірка, тоді у неї були перші відрядження зі "Світським життям".

instagram.com/kosadcha

Ведуча розповіла, що спогади на неї наринули якраз таки перед новим відрядженням закордон. Та куди ведуча вирушила, поки таємниця.

Читайте також: