Катерина Осадча показала батьків і привітала їх з важливим святом: "44 роки у шлюбі"

Українська ведуча Катерина Осадча потішила фанів родинним контентом.

Так, знаменитість вперше за тривалий час показала своїх батьків. У своїх сторіз Катерина поділилася фото мами й тата та як вони затишно провели час разом. Зокрема, 21 грудня батьки зірки відсвяткували річницю шлюбу. Як виявилося, пара вже 44 роки разом щаслива у законних стосунках. На милих зображеннях батьки Осадчої в обіймах позують на тлі ялинки.

"Теплий сімейний вечір. Сьогодні (21 грудня - прим. ред.) у батьків 44 роки шлюбу. Побралися в день зимового сонцестояння. 21 грудня – це був не вибір, у радянські часи дату не обирали. Топазове весілля", - написала зірка.

Катерина Осадча з батьками / Фото: instagram.com/kosadcha

Катерина Осадча з батьками / Фото: instagram.com/kosadcha

Ведуча поділилася, що з нагоди топазового весілля рідних людей, вона зібрала найрідніших за вечерею. Так, на кадрах вона показала, як накриває стіл і запалює свічки. А потім окремо попозувала з батьками та старшим сином.

Катерина Осадча з батьками / Фото: instagram.com/kosadcha

Катерина Осадча з батьками / Фото: instagram.com/kosadcha

Катерина Осадча з батьками і сином / Фото: instagram.com/kosadcha

До того ж на фото зіркова родина також засвітила декор їхньої ялинки. Так, цьогоріч у Катерини ялинка засяяла яскравими вогнями й була прикрашена кульками й трендовим величезним червоним бантиком зверху.

Катерина Осадча з батьками і синами / Фото: instagram.com/kosadcha

Нагадаємо, нещодавно співачка Джамала також хизувалася, як її двоє синів оригінально прикрасили ялинку.

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