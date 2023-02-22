Катерина Осадча показала будинок для дітей-сиріт, на який збирала гроші

Ведуча Катерина Осадча разом із засновницею благодійного фонду "Твоя опора" Валерією Татарчук приїхали на Івано-Франківщину, куди евакуювався дитячий будинок сімейного типу Целухіних.

Їхній дім у Рубіжному на Луганщині згорів через обстріли, тоді ж загинув і батько родини. Подітися будинку сімейного типу, на вихованні якого 10 дітей-сиріт, було нема куди. Тож восени, у свій день народження, Катерина Осадча разом із "Твоєю опорою" оголосили збір у 3,2 мільйони гривень на новий дім для дітей.

Менш як за місяць завдяки небайдужим українцям і донорам з-з кордону збір вдалося закрити. Ще деякий час пішов на пошук відповідного будинку, і зараз нарешті родина переселилася та облаштовується на новому місці.

Катерина Осадча побувала у будинку для дітей-сиріт, на який збирала гроші / Фото: пресслужба каналу "1+1"

Катерина Осадча побувала у будинку для дітей-сиріт, на який збирала гроші / Фото: пресслужба каналу "1+1"

Подивитися, як живе родина сьогодні, приїхали телеведуча Катерина Осадча разом із засновницею благодійного фонду "Твоя опора" Валерією Татарчук.

"Донори з-за кордону іноді запитують: "У вас війна, а ви купуєте будинки?". Ми хочемо закликати українців і великих донорів не боятися донатити на будинки. Ми хочемо цим проєктом показати, що так, в Україні війна, але ми переможемо зовсім скоро. Тому ми купуємо будинки. Тому ми знаємо, що цей будинок простоїть ще двісті років. І тут виросте ще не одне покоління Целухіних", - сказала Катерина Осадча.

Катерина Осадча побувала у будинку для дітей-сиріт, на який збирала гроші / Фото: пресслужба каналу "1+1"

Натхненні приїздом, діти провели екскурсію зірковим гостям, показали свої кімнати і зізналися, що новий дім їм дуже подобається.

"Мені дуже подобається цей будинок. У кожного з нас є ліжко, шафа, куди ми склали свої речі, іграшки, книжки. На попередній квартирі такого не було", - поділилася 7-річна Марійка.

Катерина Осадча побувала у будинку для дітей-сиріт, на який збирала гроші / Фото: пресслужба каналу "1+1"

Катерина Осадча побувала у будинку для дітей-сиріт, на який збирала гроші / Фото: пресслужба каналу "1+1"

Катерина Осадча побувала у будинку для дітей-сиріт, на який збирала гроші / Фото: пресслужба каналу "1+1"

Катерина Осадча побувала у будинку для дітей-сиріт, на який збирала гроші / Фото: пресслужба каналу "1+1"

Нагадаємо, перед тим як Катерина Осадча та "Твоя Опора" ініціювали збір, родина жила у квртирі площею 44 кв.м, але найбільшою проблемою було те, що в квартирі не було опалення. Тож зимувати там було неможливо.

Родина Целухіних стала першою, якій допомогли з житлом в межах проєкту "Дім для дітей", ініційованим Катериною Осадчою та фондом "Твоя Опора". Проєкт продовжують і невдовзі оголосять новий збір, оскільки в Україні через повномасштабне вторгнення без дому залишилося близько трьох сотень дитячих будинків сімейного типу.

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