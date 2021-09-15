Катерина Осадча показала фігуру в купальнику за три тижні після пологів

Катерина Осадча показала фігуру в купальнику за три тижні після пологів

Ведуча показала, як відпочивала в басейні.

Ведуча програми "Світське життя" Катерина Осадча, яка майже місяць тому народила третю дитину, показала фігуру в купальнику.

У сторіз свого Instagram зірка каналу 1+1 запостила світлини, де зазнімкована під час відпочинку біля басейну на території свого маєтку. На першому селфі знаменитість позувала, сидячи у білому суцільному купальнику в рожеву смужку. Катерина прикрила обличчя рукою від сонця.

Катерина Осадча в купальнику / instagram.com/kosadcha

Також Осадча розмістила знімок у бікіні, де засвітила пишний бюст.

Катерина Осадча в бікіні / instagram.com/kosadcha

"Можна таку погоду залишити до наступного літа?" – написала телезірка.

Зауважимо, ведуча має гарний вигляд після третіх пологів та доволі швидко повертає форму. Раніше вона розповідала, що під час вагітності стежила за своїм харчуванням, тож тепер їй легше худнути.

Нагадаємо, днями Юрій Горбунов розчулив новим фото з крихітним сином та засвітив його обличчя. Ведучий показав ніжну світлину з новонародженим малюком.

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