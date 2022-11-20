Катерина Осадча показала фото і відео з репетиції фіналу "Голосу країни-12" на станції "Хрещатик"

Ведуча вокального проєкту "Голос країни-12" Катерина Осадча поділилася фото і відео з репетицій патріотичного фіналу шоу, який відбудеться вже сьогодні, 20 листопада.

Як відомо, прямий ефір проєкту відбудеться у спеціальному форматі, який відповідає умовам воєнного часу, на одній зі знакових локацій у центрі Києва – на станції метро "Хрещатик".

Під час війни тут відбувалися концерти українських та світових зірок, інтерв'ю президента Володимира Зеленського та інші заходи.

На сторінці в Instagram Осадча розмістила фото і відео з підготовки до прямого ефіру фіналу "Голосу країни-12". Ведуча показала, як на станції облаштували сцену.

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"Нові реалії. Сьогодні на репетиції замислилась над тим, наскільки важливо нам продовжувати робити те, що робимо. "Голос" – всесвітній формат і завтра, в різних куточках світу, від Чілі до Франції, від США до Норвегії телевізійники, виробники формату і глядачі, прихильники "Голосу" будуть спостерігати за тим, як незламні українці попри все роблять свою справу, попри все випускають прямий ефір шоу з укриття, зі станції метро. По всьому світі люди бачать банери з закликом "Be brave like Ukraine", ми підтверджуємо цей слоган про нас", - написала Катерина.

Зазначимо, що суперфінал "Голосу країни-12" відбудеться вже сьогодні, 20 листопада, о 19:00 на телеканалі ТЕТ через український сервіс цифрового інтерактивного телебачення "Київстар ТБ". На глядачів чекає багато сюрпризів. Так, у прямому ефірі виступить гурт "Антитіла" на чолі з Тарасом Тополею і парамедикиня Катерина Поліщук з позивним "Пташка", яка перебувала тривалий час у російському полоні.

Також на українських глядачів чекає сюрприз від тренерів американського The Voice Гвен Стефані, Каміли Кабелло, Блейка Шелтона та Джона Ледженда, а також тренерів інших адаптацій шоу. Яким саме буде сюрприз, дивіться у неділю у прямому ефірі суперфіналу о 19:00 на телеканалі ТЕТ.

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