Катерина Осадча показала фото з весілля з Горбуновим і вперше розповіла, як він їй освідчився

Українська ведуча Катерина Осадча показала, яким було її весілля з продюсером Юрієм Горбуновим, і пригадала, як він їй освідчився.

Так, пара святкує особливий день в їхньому сімейному житті. 3 лютого шлюбу Катерини Осадчої та Юрія Горбунова виповнилося рівно 8 років. Тож, з нагоди свята ведуча показала, яким було їхнє весілля, а також поділилася раніше невідомими подробицями.

Зокрема, Катерина Осадча розсекретила, як чоловік їй освідчився. Сталося це в Одесі у день народження ведучої. Пара хотіла, аби їхній первісток народився в законному шлюбі. Тим не менш, закохані не квапилися йти до РАЦСу та святкувати весілля, адже були заклопотані роботою.

Катерина Осадча та Юрій Горбунов / Фото: instagram.com/kosadcha

"Вісім років тому, цього дня, ми вирішили розписатися. Ви запитаєте, чому в лютому? Все почалося з освідчення, яке Юра зробив у день мого народження – 12 вересня. Ми були в Одесі разом із друзями, і тут Юрко неочікувано став на одне коліно. Потім, звичайно, у нас було багато роботи. Про весілля і мови не було, поки раптом не стало зрозуміло, що мені народжувати, а ми не розписані", - поділилася знаменитість.

Катерина Осадча та Юрій Горбунов / Фото: instagram.com/kosadcha

Коли подружжя зрозуміло, що до народження малюка лишилося зовсім трішки, то спланувало весілля. Осадча говорить, що спочатку хотіла з Горбуновим просто укласти шлюб та відсвяткувати це з близькими в ресторані. Однак друзі організували для молодят свято. Щоправда, як говорить ведуча, святкувати весілля на дев'ятому місяці вагітності – не найкраща ідея.

Катерина Осадча та Юрій Горбунов / Фото: instagram.com/kosadcha

"Сказати чесно: весілля на дев'ятому місяці вагітності – не найкраща ідея. В якийсь момент мені почало паморочитися. І здавалося, що весілля для нареченої закінчиться не почавшись. Взагалі ми планували розписатися і тихо посидіти в ресторані вузьким колом. Але тут включилися друзі і понеслося: музики, застілля, традиції…", - поділилася знаменитість.

Весілля Катерини Осадчої та Юрія Горбунова / Фото: instagram.com/kosadcha

Наразі ж пара вже вісім років живе в шлюбі. За словами Осадчої, за цей час вони разом багато чого пережили: і радісні, і сумні моменти. Однак головне, в чому впевнена ведуча, чоловік – найрідніша людина, і це взаємно.

Катерина Осадча, Юрій Горбунов та їхні сини / Фото: instagram.com/kosadcha

"А якщо серйозно, за вісім років ми багато встигли. Народили двох хлопців, пройшли разом пандемію і початок повномасштабної війни. Але зараз, через вісім років, я точно можу сказати, ми найрідніші одне для одного та найкращі друзі. Нам добре разом і коли весело, і коли сумно", - підсумувала ведуча.

Катерина Осадча та Юрій Горбунов / Фото: instagram.com/kosadcha

Нагадаємо, нещодавно Катерина Осадча разом із двома синами відпочивала за кордоном. Знаменитість показувала, як минула їхня відпустка біля моря.

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