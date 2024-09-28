Катерина Осадча показала небачені фото з 22-річним сином і звернулася до нього: "Доросліший за мене"

Сьогодні, 28 вересня, у родини ведучої Катерини Осадчої свято.

Старшому сину знаменитості Іллі виповнилося 22 роки. Тож, зіркова мама присвятила імениннику допис, де показала архівні фото. Осадча пригадала найяскравіші моменти з дитинства сина й зізналася, що час дуже швидко промайнув.

"Моя гордість! Мій Ілля, з Днем народження! Між першим і другим фото майже 22 роки різниця. На першому – літо 2024, ми святкуємо три роки молодшому брату, а на другому весна 2003 – Іллі виповнилося півроку і ми приїхали в тільки-но відкриті Курені. А далі найкрутіший час разом – відпочинки на морі, народження Івана і вже йому на фото кілька місяців, а потім і Данила – і Ілля вже старший брат і приклад для двох підростаючих малих", - написала Катерина.

Катерина Осадча з синами / Фото: instagram.com/kosadcha

Катерина Осадча з синами / Фото: instagram.com/kosadcha

Катерина Осадча / Фото: instagram.com/kosadcha

Ведуча також адресувала старшому сину теплі вітальні слова й зізналася, що досі вчиться бути мамою дорослого та мудрого юнака та подеколи бере з нього приклад.

"Ілюшо! Ти моя гордість і натхнення ось вже 22 роки. Зараз ти вже на три роки старший за мене тоді, коли ти народився і ти досі дивуєшся, як я в твоєму віці вже мала дитину. Але я радію, що саме тоді народився ти і ми прожили таке десь однакове дорослішання. Мені здається, що і зараз ти місцями доросліший за мене, а я все ще вчуся бути дорослою мамою. Ти – приклад поставлених цілей і втілення їх в життя, я пишаюсь тим, як ти вчишся і які цілі ставиш! Сумую за тобою і чекаю коли в тебе наступить ранок, шоб зателефонувати з привітаннями", - замилувала Осадча.

Катерина Осадча з синами / Фото: instagram.com/kosadcha

Катерина Осадча з сином / Фото: instagram.com/kosadcha

Катерина Осадча з сином / Фото: instagram.com/kosadcha

Нагадаємо, 28 вересня день народження також святкує син Наталки Денисенко. Акторка показала, яким сюрпризом здивувала маленького іменинника разом з його татом-військовим.

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