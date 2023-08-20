Катерина Осадча показала обличчя молодшого сина-копії Горбунова у день його 2-річчя

Ведуча "Голосу країни-13" Катерина Осадча поділилася з шанувальниками рідкісними фото їхнього з Юрієм Горбуновим молодшого сина Данилка.

Зробила це зірка на своїй сторінці в Instagram на честь дня народження хлопчика. 19 серпня молодшому сину Горбунова та Осадчої виповнилося два роки. Знаменита мама адресувала дитині теплі вітальні слова та вибачилася перед сином за те, що дуже хотіла дівчинку:

Молодший син Катерини Осадчої та Юрія Горбунова / Фото: instagram.com/kosadcha

Молодший син Катерини Осадчої та Юрія Горбунова / Фото: instagram.com/kosadcha

"Наш світлий хлопчик з найгарнішою в світу усмішкою, наш життєрадісний Данилко, з днем народження тебе. Ти наше щастя. Ми ловимо кожне твоє нове слово, зараз наш світ складається з кс (котів) швидко швидко, там :), Ась (Івась), ням ням і А (вода) ;) буко (яблуко) і слова не з нашого дитинства акдо (авокадо). Ти так швидко ростеш, що я ввечері не можу надивитися, як ти засинаєш, тому що зранку ти вже станеш доросліший на день. Ти прокинешся з усмішкою в усі свої зуби і скажеш ням ням. Так, твій тато каже, що цей постійний позитив така риса, що залишиться на все життя. Ти наша неймовірна радість! І вибач, що хотіла дівчинку. Ти краще ніж сто дівчат, мій молодший і такий неймовірний син!" – написала зіркова мама.

Молодший син Катерини Осадчої та Юрія Горбунова / Фото: instagram.com/kosadcha

Молодший син Катерини Осадчої та Юрія Горбунова / Фото: instagram.com/kosadcha

Молодший син Катерини Осадчої та Юрія Горбунова / Фото: instagram.com/kosadcha

Також Катерина показала кадри, на яких показала обличчя хлопчика. Своєю чергою фани Осадчої зазначили, що якщо старші діти схожі на неї, то молодший Данилко – копія зіркового батька:

Молодший геть на татка схожий, а старший ніби на матусю

Данилко дуже схожий на Горбунова

Молодший – копія ваш чоловік, а старші діти на вас схожі

Молодший син Катерини Осадчої та Юрія Горбунова / Фото: instagram.com/kosadcha

Нагадаємо, раніше Катерина Осадча поділилася з шанувальниками першими селфі, які зробив її молодший син. Хлопчик заліз у телефон мами і випадково зробив свої кумедні фото.

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