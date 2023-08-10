Катерина Осадча показала перші селфі однорічного сина і різко відповіла на скандал з Остапчуком

Ведуча, авторка проєкту "Знайти своїх" Катерина Осадча поділилася з шанувальниками кумедними світлинами свого сина Данила, якому 19 серпня виповниться два роки.

У сторіз своєї сторінки в Instagram зіркова мама розповіла, що їхній з Юрієм Горбуновим молодший син навчився робити селфі. І саме ці фото поширила Осадча у фтоблогу.

"Привіт вам. Перші селфі. Данил Горбунов", – підписала селфі майже дворічного сина Катерина.

Син Катерини Осадчої та Юрія Горбунова / Фото: instagram.com/kosadcha

Син Катерини Осадчої та Юрія Горбунова / Фото: instagram.com/kosadcha

Також ведуча "Голосу країни-13" Катерина Осадча не залишилася осторонь скандалу, який днями розгорівся навколо образливих висловлювань Володимира Остапчука, Богдана Буше й Позитива на адресу жінок. Зокрема, знамениті чоловіки сказали, що для них неголена жінка "не 10 з 10". Своєю чергою відомі жінки почали ділитися своїми неідеальними світлинами і зазначати, що вони мають такий вигляд, який самі хочуть.

Своєю чергою Осадча зазначила, що в країні наразі є набагато важливіші теми для обговорень, ніж гоління.

"Я щось пропустила і війна вже закінчилася? І дітей повернули? І полонені вдома? Всі з житлом і здорові, і все у нас так круто, і немає більше проблем і важливих тем, окрім гоління? Ну серйозно?" – написала Осадча.

Катерина Осадча про скандал навколо Остапчука / Фото: instagram.com/kosadcha

Нагадаємо, не так давно ми писали про те, що Катерина Осадча поділилася знімком, де зображена з 20-річним сином Іллею. Хлопець неймовірно схожий на свою зіркову маму.

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