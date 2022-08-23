Катерина Осадча показала рідкісне фото з 19-річним сином та зізналася, чим він займається

Знаменитість Катерина Осадча нечасто показує 19-річного сина. А все тому, що він живе та навчається за кордоном.

Утім, нині юнак перебуває разом із мамою. Тож коли Осадча вітала українців з Днем прапора, вона вирішила показати рідкісне фото з Іллею.

На знімку Катерина з сином позували перед камерою у синьо-жовтих патріотичних футболках. До речі, видно, що Ілля помітно вищий за маму.

Катерина Осадча зі старшим сином / Фото: instagram.com/kosadcha

"Цей День прапора особливий. Навіть складно підібрати слова, як за допомогою кольорів нашого прапора нас підтримує світ, від зірок до світових лідерів. Головні будівлі і пам'ятники світу стають синьо-жовтими, а зірки наввипередки вбираються у вже улюблені кольори на нашу підтримку", - написала слова з привітаннями Катерина.

Та ведуча не лише привітала українців зі святом, а й розповіла, чим займається Ілля. За словами знаменитості, юнак вивчає IT та вже допомагає захищати Україну у цій сфері.

"Випереджаючи всі запитання, Ілля не воює, вивчає IT і вже боронить країну на цьому фронті", - поділилася знаменитість.

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