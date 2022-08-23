Катерина Осадча показала рідкісне фото з 19-річним сином та зізналася, чим він займається

Українська телеведуча Катерина Осадча поділилася рідкісною світлиною зі старшим сином, Іллею.
Знаменитість Катерина Осадча нечасто показує 19-річного сина. А все тому, що він живе та навчається за кордоном.
Утім, нині юнак перебуває разом із мамою. Тож коли Осадча вітала українців з Днем прапора, вона вирішила показати рідкісне фото з Іллею.
На знімку Катерина з сином позували перед камерою у синьо-жовтих патріотичних футболках. До речі, видно, що Ілля помітно вищий за маму.
"Цей День прапора особливий. Навіть складно підібрати слова, як за допомогою кольорів нашого прапора нас підтримує світ, від зірок до світових лідерів. Головні будівлі і пам'ятники світу стають синьо-жовтими, а зірки наввипередки вбираються у вже улюблені кольори на нашу підтримку", - написала слова з привітаннями Катерина.
Та ведуча не лише привітала українців зі святом, а й розповіла, чим займається Ілля. За словами знаменитості, юнак вивчає IT та вже допомагає захищати Україну у цій сфері.
"Випереджаючи всі запитання, Ілля не воює, вивчає IT і вже боронить країну на цьому фронті", - поділилася знаменитість.
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