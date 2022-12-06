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Катерина Осадча показала рідкісне фото з батьками

Автор
Валерія СулимаВалерія Сулима
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Катерина Осадча показала рідкісне фото з батьками

Катерина Осадча / Фото: instagram.com/kosadcha

Ведуча пригадала, як рідні їй люди не захотіли евакуйовуватися і жили на початку повномасштабної у передмісті Києва.

Телеведуча Катерина Осадча привітала українських військових з Днем Збройних сил України і у своєму дописі опублікувала рідкісне фото з батьками.

Як пояснила ведуча, вона вдячна захисникам за те, що має змогу бачити маму і тата. Батьки знаменитості відмовилися евакуйовуватися і весь час жили у передмісті Києва, неподалік Василькова.

Тож Осадча вдячна захисникам, що безпосередньо захистили її рідних.

Катерина Осадча з батьками / © instagram.com/kosadcha
Катерина Осадча з батьками / Фото: instagram.com/kosadcha

"Сьогодні подумала, за що особисто найбільше вдячна нашим Збройним силам? Кожен з нас має свою особисту історію, за що подякувати. І я хочу подякувати, що маю змогу бачити своїх батьків, адже коли вороги були вже за кілька кілометрів і з сусідів не залишилося геть нікого, батьки не виїжджали, і тільки завдяки нашим Героям Київщина звільнена і будуть звільнені і інші міста!" – наголосила ведуча.

Загалом, інші знаменитості теж привітали захисників з Днем Збройних сил України. Які теплі слова українські зірки адресували військовим, дивіться у нашому матеріалі.

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Дата публікації
Перегляди
712
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