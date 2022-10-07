Катерина Осадча показала рідного брата-красеня і привітала його з днем народження

Ведуча розмістила у фотоблогу світлину з близькою людиною.
Ведуча проєкту "Голос країни-12" Катерина Осадча розповіла про свято у її родині.
Сьогодні, 7 жовтня, день народження святкує рідний брат зірки Володимир. З цієї нагоди Осадча у сторіз своєї сторінки в Instagram розмістила світлину з близькою людиною і коротко її прокоментувала: "Братику, з днем народження".
Своєю чергою, шанувальники долучилися до привітань і зазначили що брат з сестрою неймовірно схожі: "Вітаю з днем народження, благополуччя та миру!", "Катерино, ви з братом так подібні", "який у вас гарний брат! Здоров'я та щастя йому".
Зазначимо, що рідний брат Катерини Осадчої Володимир серйозно займається вейксерфінгом та навіть посідає перші місця у цьому виді спорту.
Окрім того Володимир Осадчий також вчить інших ставати на серф-дошку і тренує навіть найменших майбутніх серферів. Також чоловік захоплюється подорожами, зимовими видами спорту та йогою.
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