Катерина Осадча показала рідного брата-красеня і привітала його з днем народження

Ведуча проєкту "Голос країни-12" Катерина Осадча розповіла про свято у її родині.

Сьогодні, 7 жовтня, день народження святкує рідний брат зірки Володимир. З цієї нагоди Осадча у сторіз своєї сторінки в Instagram розмістила світлину з близькою людиною і коротко її прокоментувала: "Братику, з днем народження".

Катерина Осадча показала рідного брата / Фото: instagram.com/kosadcha

Своєю чергою, шанувальники долучилися до привітань і зазначили що брат з сестрою неймовірно схожі: "Вітаю з днем народження, благополуччя та миру!", "Катерино, ви з братом так подібні", "який у вас гарний брат! Здоров'я та щастя йому".

Старший син Осадчої та брат ведучої дуже схожі між собою / Фото: instagram.com/vladiosa

Зазначимо, що рідний брат Катерини Осадчої Володимир серйозно займається вейксерфінгом та навіть посідає перші місця у цьому виді спорту.

Брат Катерини Осадчої / Фото: instagram.com/vladiosa

Окрім того Володимир Осадчий також вчить інших ставати на серф-дошку і тренує навіть найменших майбутніх серферів. Також чоловік захоплюється подорожами, зимовими видами спорту та йогою.

Читайте також: