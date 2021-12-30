Катерина Осадча показала романтично-новорічну вечерю з коханим чоловіком

Зіркове подружжя влаштувало репетицію новорічної ночі.

Зіркове подружжя Катерина Осадча та Юрій Горбунов вже активно готуються до прийдшенього Нового року.

А репетицію свята ведуча продемонструвала у себе на сторінці в Instagram. Катерина розмістила короткий ролик, знятий у них з Юрієм вдома. У відео Осадча сервірує стіл гарними статуетками, вишуканим посудом, та підсвічниками з зеленими свічками.

Для вечері з коханим чоловіком Катерина вбралася у гарну обтислу білосніжну сукню. "Репетиція новорічної ночі", - підписала ролик Осадча.

Своєю чергою, підписники сторінки ведучої поділилися емоціями після побаченого: "нехай Бог береже вашу родину і дарує радість любити життя", "Катюшо, як же по-домашньому гарно, затишно та атмосферно! Яка ж ви розумничка! Берегиня домашнього вогнища!", "зі смаком і лаконічно".

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