Катерина Осадча показала себе на початку кар'єри і здивувала, як змінилася за 15 років

Українська телеведуча Катерина Осадча пригадала початок кар'єри і здивувала, як від того часу змінилася.

У своєму Instagram знаменитість зізналась, що атмосфера довкола "Євробачення" нагадала їй, як вона 2005 року почала працювати над проєктом "Світське життя". Так, саме тоді міжнародний пісенний конкурс вперше проводили в Україні. Перемогу до Києва привезла Руслана.

Саме тоді стартував проєкт про життя зірок. Катерині Осадчій випала нагода дізнатися найцікавіші подробиці з "Євробачення" та поспілкуватися з гостями конкурсу.

Катерина Осадча / Фото: instagram.com/kosadcha

"Атмосфера навколо "Євробачення" повертає мене у часи, коли я була лише на початку своєї кар'єри. Саме 2005 року ми стартували зі "Світським життям" і мали нагоду дізнатися найцікавіші подробиці життя гостей першого "Євробачення" в Україні", - поділилася знаменитість.

Окрім того, Катерина Осадча показала своє фото з 2005 року і порівняла його зі свіжим. Зокрема, ведуча продемонструвала, як змінилася за майже 15 років.

Нагадаємо, нещодавно Катерина Осадча потрапила до лікарні, де провела тиждень. Ведуча показувала свою палату і ділилася, як минуло її лікування.

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