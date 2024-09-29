Катерина Осадча показала старшого сина-красеня на свіжому фото та як спілкується з ним на відстані

Українська ведуча Катерина Осадча потішила шанувальників родинним контентом.

Знаменитість у своєму фотоблогу опублікувала рідкісне фото старшого сина Іллі, якому днями виповнилося 22 роки. А саме Катерина показала, як за допомогою відеозв'язку вітала його з днем народження. На скриншоті видніється підрослий іменинник під час прогулянки містом, а на іншому кінці дроту – його щаслива зіркова мама на тлі саду власного будинку під Києвом.

"Мій іменинник на зв'язку", - написала Осадча, супроводивши текст емоджі у формі сердечок.

Катерина Осадча з сином Іллею / Фото: instagram.com/kosadcha

Відомо, що зараз Ілля перебуває за кордоном. Юнак здобуває освіту в університеті США на ІТ спеціальності. Зокрема, поглиблено вивчає штучний інтелект. Свого часу ведуча зізнавалася, що старший син, попри закордонні перспективи, мріє повернутися до України й реалізовуватися саме на Батьківщині.

Нагадаємо, 28 вересня ведуча Катерина Осадча присвятила святковий допис старшому сину Іллі та показала їхні архівні фото. На одному з таких зірка приголомшила, який вигляд вона мала, коли народила первістка у 19 років.

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