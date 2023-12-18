Катерина Осадча показала свій затишний вечір з дворічним сином від Горбунова

Ведуча Катерина Осадча разом з молодшими синами вдома вже встановила ялинку.

На сторінці в Instagram зірка поділилася зворушливими відео, як вони з дітьми прикрашали новорічне дерево. Вечір минулої неділі зіркова мама разом з 6-річним Іваном та 2-річним Данилком, після прикрашання ялинки, провели також і за переглядом улюблених новорічних мультиків та фільмів.

Катерина Осадча показала, як з 2-річним сином провела вечір вдома

Осадча зізналася, що в її родині є цілий список з таких кінострічок:

"Ловіть підбірку. Найзатишніша неділя. Тиждень до Різдва. Наш топ до перегляду з дітьми в цю пор: Грінч викрадач Різдва, "Сам удома", "Ласкаво просимо, або сусідам вхід заборонено", "Полярний експрес", "Хлопчик на ім'я Різдво", "Чарлі і шоколадна фабрика". А з меншим дивилися сьогодні мультфільм на всі часи "Думками навиворіт", - розповіла зіркова мама.

Зазначимо, раніше мама трьох синів Катерина Осадча поділилася з шанувальниками, як займає час своїх дітей. Знаменитість обожнює проводити час зі своїми хлопчиками, а разом з тим показала, які в них іграшки.

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