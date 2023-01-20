Катерина Осадча показала своє дитяче фото з Криму і пригадала, коли в останнє їздила на півострів

Телеведуча Катерина Осадча поділилася своїми теплими спогадами про подорожі до Криму.

Знаменитість оказала архівне фото разом із татом, на кому їй усього 14 років. Саме тоді Катерина вперше побувала на півострові та одразу полюбила це місце.

"З Днем автономної республіки Крим! На цьому фото мені 14 і вперше приїхала в Крим, я до сьогодні пам’ятаю своє захоплення краєвидами і ароматами Криму. Потім було багато поїздок і відряджень в наш Крим…. Відпочинок з малим Ілюшою, літні зйомки і навіть взимку пальми під шапкою снігу…", - пригадала Осадча.

Катерина Осадча у дитинстві / Фото: instagram.com/kosadcha

Після анексії Криму російською владою 2014 року ведуча, як і більшість українців, вже не бувала на півострові. Однак, віра в те, що зовсім скоро до автономної республіки повернеться український прапор не зникла.

"І пам‘ятаю свою останню перед 14 роком поїздку, це було відрядження, зйомки фестивалю в серпні, ми вилітали і на летовище насувалась гроза, навіть десь в архіві залишилося фото літака з величезною чорною хмарою, тоді ж звичайно ніхто не шукав в цьому якихось прихованих значень … Я вірю, що в своєму житті я ще побачу наш український Крим. Не будемо забігати на перед і випереджати події. Але візуалізую себе з мікрофоном на сцені концертного залу "Фестивальний", - написала ведуча.

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