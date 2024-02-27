Катерина Осадча показала свою маму та замилувала публічним зверненням до неї

Ведуча Катерина Осадча розповіла про особливе свято її мами.

Сьогодні, 27 лютого, найрідніша людина знаменитості святкує день народження. З цієї нагоди Катерина присвятила мамі допис, у якому адресувала їй ніжні вітальні слова та наголосила на тому, що вона для неї взірець.

"Мамо, з Днем народження! Я щороку не втомлююсь повторювати, що ти для мене абсолютний приклад жінки, що іде в ногу з часом. Потрібно сісти за кермо – добре, потрібно опанувати всі ґаджети – звичайно, болить спина – йога. І це не про можливості, це про бажання! Дякую, що ти така. Любимо нашу маму і – навіть складно вимовити – тричі бабусю", - замилувала ведуча.

Окрім того, Осадча показала серію рідкісних кадрів з мамою, де вона обіймає її та проводить час на прогулянках.

Катерина Осадча з мамою / Фото: instagram.com/kosadcha

Катерина Осадча з мамою / Фото: instagram.com/kosadcha

На деяких фото мама Осадчої постає наодинці з котом і квітами.

Мама Катерини Осадчої / Фото: instagram.com/kosadcha

Мама Катерини Осадчої / Фото: instagram.com/kosadcha

А на останньому знімку з серії фото видно, як мама Катерини проводить час з онуком, який показує їй щось у телефоні.

Мама Катерини Осадчої з онуком / Фото: instagram.com/kosadcha

Нагадаємо, нещодавно ведуча "1+1 Україна" Валентина Хамайко показала архівні кадри свого старшого сина-красеня й ніжно привітала його з 13-річчям.

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