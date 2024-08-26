Катерина Осадча показала свою маму з онуками й розповіла, як з родиною час провела: "Відчуття щастя"

Ведуча каналу "1+1 Україна" Катерина Осадча розповіла про святкові вихідні.

Як відомо, днями чоловік знаменитості Юрій Горбунов відсвяткував 54-річчя, а Україна – 33-річчя. З нагоди подвійного свята у заміському будинку подружжя зібралися найближчі. Зокрема, Катерина у фотоблогу показала свою маму, яка спостерігала за наймолодшим її онуком Данилком. Також присутнім на святі був і тато ведучої, який зробив доньці декілька фото у саду.

Мама Катерини Осадчої з онуком / Фото: instagram.com/kosadcha

Катерина Осадча / Фото: instagram.com/kosadcha

До речі, на зеленому подвір'ї Юрій попозував зі своїми двома синами на руках та іменинним тортом. Катерина зазнімкувала мить, як вони втрьох задували свічки.

Юрій Горбунов з синами / Фото: instagram.com/kosadcha

Наступного дня родина вирішила не сидіти вдома та у повному складі вийшла на прогулянку столицею України. Зокрема, завітали на Хрещатик. А днем пізніше вирушили на київську водойму, щоб позайматися серфінгом.

Катерина Осадча / Фото: instagram.com/kosadcha

Катерина Осадча / Фото: instagram.com/kosadcha

Син Катерини Осадчої / Фото: instagram.com/kosadcha

"Всі разом, нікуди не поспішали, купалися в басейні, їли вчорашню піцу і сьогоднішні суші. Тішилися залитому сонцем Хрещатику і дивилися на відображення заходу сонця у висотках на лівому березі. Це окремий щасливий день. Катю, запам'ятай ці маленькі відчуття щастя, неси їх, не розгуби. З цього складається життя. В моменті. Тут і зараз. Вчуся цьому", - зазначила знаменитість.

Нагадаємо, нещодавно Наталка Денисенко показала свого чоловіка-воїна, з яким зустрілася після тривалої розлуки. Родина розкрила, де вони зараз відпочивають.

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