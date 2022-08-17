Катерина Осадча показала, як 11 років тому відпочивала в Криму

Ведуча Катерина Осадча показала, як 11 років тому відпочивала у Криму.

Так, в Instagram-stories знаменитість опублікувала архівне фото, яке було зроблене 2011 року. Щаслива знаменитість на знімку плаває у морі. Довге волосся Катерини зібране у хвостик, а на її голові красуються сонцезахисні окуляри.

Ймовірніше за все, Осадча тоді відпочивала у Севастополі, адже позаду неї видно Херсонеський маяк.

Катерина Осадча у Криму / Фото: instagram.com/kosadcha

Зазначимо, до того, як Росія анексувала Крим, ведуча постійно їздила відпочивати туди. Утім, від 2014 року Катерина більше не їздила на півострів.

Та Катерина зазначила, що після перемоги України, а це станеться незабаром, обов'язково поїде туди відпочивати, адже Крим знову стане українським.

Нагадаємо, телеведуча, психологиня та дружина міністра оборони України Юлія Зорій планує відсвяткувати весілля з чоловіком у звільненому Криму.

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