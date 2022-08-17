Катерина Осадча показала, як 11 років тому відпочивала в Криму

Українська телеведуча Катерина Осадча поділилася архівною світлино.
Ведуча Катерина Осадча показала, як 11 років тому відпочивала у Криму.
Так, в Instagram-stories знаменитість опублікувала архівне фото, яке було зроблене 2011 року. Щаслива знаменитість на знімку плаває у морі. Довге волосся Катерини зібране у хвостик, а на її голові красуються сонцезахисні окуляри.
Ймовірніше за все, Осадча тоді відпочивала у Севастополі, адже позаду неї видно Херсонеський маяк.
Зазначимо, до того, як Росія анексувала Крим, ведуча постійно їздила відпочивати туди. Утім, від 2014 року Катерина більше не їздила на півострів.
Та Катерина зазначила, що після перемоги України, а це станеться незабаром, обов'язково поїде туди відпочивати, адже Крим знову стане українським.
Нагадаємо, телеведуча, психологиня та дружина міністра оборони України Юлія Зорій планує відсвяткувати весілля з чоловіком у звільненому Криму.
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