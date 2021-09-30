Катерина Осадча показала, як годує маленького сина грудьми

Ведуча вдало поєднує роботу та материнство.

Ведуча програми "Світське життя" Катерина Осадча, яка влітку народила третю дитину, поєднує і материнство, і роботу.

Так, вчора знаменитість відвідала прем'єру 25 фільму про Джеймса Бонда "007: Не час помирати". У фолоблогу зірка каналу 1+1 показала підготовку до знімань. Вона розмістила світлину, де продемонструвала, як годувала маленького Данила під час гриму.

Катерина Осадча з сином / instagram.com/kosadcha

"У когось приготування на знімання, а у когось вечеря", – написала Осадча.

Зауважимо, знаменитість виховує трьох дітей. Сина Іллю вона народила першому чоловіку, бізнесмену Олегу Поліщуку. 2004–го пара розлучилася. 2017 року зірка вийшла заміж за свого колегу Юрія Горбунова та народила сина Івана. 19 серпня 2021 року на світ з'явився ще один малюк. Хлопчика назвали Данилом.

Нагадаємо, днями Катерина Осадча зворушливо привітала сина з 19-річчям та показала рідкісні фото. Також зірка показала, який вона вигляд мала в 19 років.

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