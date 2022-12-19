Катерина Осадча показала, як із Горбуновим та синами прикрашала ялинку: "Занурилися у мирне життя"

Ведуча Катерина Осадча та її чоловік, шоумен Юрій Горбунов, вирішили цьогоріч нарядити святкову ялинку, аби подарувати дітям новорічний настрій.

У своєму Instagram Осадча показала відео, як вони всі разом прикрашали новорічне деревце. Сімейство встигло поставити ялинку до Дня святого Миколая.

"Встигли до Миколая прикрасити ялинку напередодні і на пару годин занурилися в мирне життя…..", - зазначила Катерина.

Ведуча також поділилася, що їхнім синам Святий Миколай вже приніс подарунки під подушку.

"Нашим дітям, попри все, Миколай приніс подарунки під подушку, різку не приніс…Різку з вбивчим зарядом поніс до кремля, сподіваюсь", - написала ведуча.

Знаменитість також додала, що окупантам не вдасться забрати в українців свято, і Україна обов'язково переможе.

"Ялинці бути, попри все! Миколаю бути, попри все! Перемозі бути! З Днем святого Миколая", - наголосила ведуча.

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