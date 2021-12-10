Катерина Осадча показала, як у 90-х дефілювала подіумом

Катерина Осадча показала, як у 90-х дефілювала подіумом

Зірка в юності була моделлю.

Незмінна ведуча програми "Світське життя" Катерина Осадча ще в юності будувала собі модельну кар'єру.

Так, зірка закінчила модельну школу. Знаменитість працювала за кордоном, де дефілювала подіумом та знімалась для різноманітних глянців. Хоч модельну кар'єру Катерина вже закінчила, втім, спогади залишилися.

Зокрема, ведуча вирішила поділитися зі своїми прихильниками фото, яке було зроблене під час модельного показу української дизайнерки – Лілії Пустовіт.

До слова, на знімку юна Катерина дефілювала подіумом.

Катерина Осадча дефілює подіумом / instagram.com/kosadcha

"Фотопруф нашого знайомства довжиною в життя. Кінець 90-х", - підписала знімок ведуча.

Зазначимо, Катерина Осадча почала будувати модельну кар'єру у 13 років. Втім, вже у 18 років зірка завершила її. Пізніше Осадча вирішила присвятити своє життя телевізійній журналістиці.

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