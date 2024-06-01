Катерина Осадча показала, як з синами екстремально відсвяткувала День захисту дітей

Українська телеведуча Катерина Осадча показала, як з двома синами відсвяткувала День захисту дітей.

Так, 1 червня зіркова мама присвятила час виключно дітям і влаштувала їм день розваг. Зокрема, всі разом вони поїхали на серфінг до водойми. У спеціальному костюмі для плавання 7-річний Іван на дошці майстерно підкорював хвилі, тримаючись за спеціальну мотузку, прикріплену до яхти. Також Осадча взяла для сина тренера, щоб все минуло безпечно.

"День захисту дітей. Мої малята вже пірнають в розваги. День серфінгу", - написала зірка у фотоблогу.

Катерина Осадча з дітьми / Фото: instagram.com/kosadcha

Катерина Осадча з дітьми / Фото: instagram.com/kosadcha

Тим часом на орендованому човні за старшим братиком у футболці та шортах спостерігав дворічний Данило, якого Катерина назвала "майбутнім серфером". До того ж багатодітна мама зізналася, що Іван своє вправністю змусив замислитися над її поверненням до серфінгу.

"Іван надихає і собі згадати про серфінг", - зізналася знаменитість.

Катерина Осадча з дітьми / Фото: instagram.com/kosadcha

Катерина Осадча з дітьми / Фото: instagram.com/kosadcha

До речі, сьогодні, 1 червня, з Днем захисту дітей українців також привітали низка інших зірок. Зокрема, Ребрик, Приходько, Єфросиніна й не тільки вже показали своїх помітно підрослих доньок і синів.

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