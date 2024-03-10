Катерина Осадча показала, який приємний сюрприз їй зробив 2-річний син

Також знаменитість поділилася рідкісними кадрами з Данилом.

Ведуча проєкту "Пісня мого життя" Катерина Осадча показала, який приємний сюрприз для неї зробив 2-річний син від продюсера Юрія Горбунова.

У своєму Instagram знаменитість опублікувала рідкісні кадри з Данилом. На фото Осадча мило обіймала 2-річного сина. Також ведуча показала, як хлопчина вже помітно підріс.

Катерина Осадча з сином / Фото: instagram.com/kosadcha

Окрім того, знаменитість розсекретила, що Данило зробив їй приємний сюрприз. Зокрема, хлопчик неочікувано приїхав до мами на знімальний майданчик, чим неабияк її потішив.

"Данило сюрпризом з перевіркою до мами на знімальний майданчик", - поділилася ведуча.

Катерина Осадча з сином / Фото: instagram.com/kosadcha

Окрім того, Катерина Осадча нагадала, що сьогодні, 10 березня, о 21:00 на телеканалі "1+1 Україна" вийде черговий випуск шоу "Пісня мого життя". Тож, знаменитість закликала всіх прихильників проєкту не пропустити прем'єру.

"І ми вам нагадуємо, що сьогодні зустрічаємося о 21:00 на "1+1 Україна", "Пісня мого життя", буде багато цікавого і несподіваного", - зазначила ведуча.

Нагадаємо, у минулому випуску шоу ексзаступниця міністра оборони України Ганна Маляр поділилася, як війна вплинула на її шлюб із чоловіком, а актор Андрій Ісаєнко розповів щемливу історію, що пов'язана з піснею гурту "Скрябін" – "Старі фотографії".

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