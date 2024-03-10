Катерина Осадча показала, який приємний сюрприз їй зробив 2-річний син

Також знаменитість поділилася рідкісними кадрами з Данилом.
Ведуча проєкту "Пісня мого життя" Катерина Осадча показала, який приємний сюрприз для неї зробив 2-річний син від продюсера Юрія Горбунова.
У своєму Instagram знаменитість опублікувала рідкісні кадри з Данилом. На фото Осадча мило обіймала 2-річного сина. Також ведуча показала, як хлопчина вже помітно підріс.
Окрім того, знаменитість розсекретила, що Данило зробив їй приємний сюрприз. Зокрема, хлопчик неочікувано приїхав до мами на знімальний майданчик, чим неабияк її потішив.
"Данило сюрпризом з перевіркою до мами на знімальний майданчик", - поділилася ведуча.
Окрім того, Катерина Осадча нагадала, що сьогодні, 10 березня, о 21:00 на телеканалі "1+1 Україна" вийде черговий випуск шоу "Пісня мого життя". Тож, знаменитість закликала всіх прихильників проєкту не пропустити прем'єру.
"І ми вам нагадуємо, що сьогодні зустрічаємося о 21:00 на "1+1 Україна", "Пісня мого життя", буде багато цікавого і несподіваного", - зазначила ведуча.
Нагадаємо, у минулому випуску шоу ексзаступниця міністра оборони України Ганна Маляр поділилася, як війна вплинула на її шлюб із чоловіком, а актор Андрій Ісаєнко розповів щемливу історію, що пов'язана з піснею гурту "Скрябін" – "Старі фотографії".
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