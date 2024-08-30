Катерина Осадча показалася у лікарні й розповіла про погіршення стану здоров'я

Ведуча каналу "1+1 Україна" Катерина Осадча розповіла про погіршення стану здоров'я.

Зокрема, в Instagram ведуча опублікувала селфі на тлі стін медичного закладу. Катерина не стала вдаватися в подробиці лише зазначила, що їй був необхідний рентген.

Особливо ведуча закцентувала увагу на професійності українських медичних закладів у часи постійного вимкнення світла і загроз з боку РФ. Як зауважує Осадча, за кордоном за таких само умов всі лікарні були б вже давно зачинені, а лікування було б лише у руках пацієнта. Тож, знаменитість подякувала за незламність і готовність допомогти, попри будь-які перешкоди.

Катерина Осадча / Фото: instagram.com/kosadcha

"10 вечора, світла немає в усьому районі, треба зробити рентген, на рецепції вибачаються, що світла немає, тому зроблять КТ, він підключений. За півгодини видали диск з КТ-висновком і всі рецепти, сказали куди їхати за ліками в цю пізню пору. Для розуміння, будь-де за кордоном я б сиділа в черзі довжиною в життя, якщо б не помирала, а за відсутності світла – всі б пішли лікуватися самостійно. Просто людське дякую за незламність", - наголосила зірка.

Нагадаємо, нещодавно Катерина Осадча розповідала про подвійне свято у родині й показала свою маму з онуками.

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