Катерина Осадча показалася з 20-річним сином-красенем, який схожий на неї, як дві краплі води

Ведуча "Голосу країни-13" Катерина Осадча показала рідкісні кадри зі своїм старшим 20-річним сином.

Так, знаменитість нарешті зустрілася з Іллею, який, ймовірно, приїхав до неї з США. Ведуча вже й показала його рідкісні кадри. На фото Осадча у жовтій футболці позувала поруч з сином-красенем, який неабияк схожий на неї.

Катерина Осадча зі старшим сином / Фото: instagram.com/kosadcha

Також Ілля вже зустрівся й зі своїм братом Данилом, якому 19 серпня виповниться два роки. Ведуча показала, як старший син гуляв за руку з молодшим.

"Такі різні і такі схожі", - зазначила знаменитість.

Сини Катерини Осадчої / Фото: instagram.com/kosadcha

До речі, 2 серпня День Ангела в Іллі. Тож знаменитість привітала всіх причетних до свята.

"Сьогодні День Ангела в Іллі. Вітаю всіх Іллюш з вашим днем", - написала ведуча.

Нагадаємо, нещодавно рідкісні кадри своїх дітей публікувала продюсерка Ірина Горова. Знаменитість показала, як з роками змінилися 14-річний Андрій та 25-річна Наталія.

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