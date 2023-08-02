Катерина Осадча показалася з 20-річним сином-красенем, який схожий на неї, як дві краплі води

Знаменитість привітала Іллю з особливим святом.
Ведуча "Голосу країни-13" Катерина Осадча показала рідкісні кадри зі своїм старшим 20-річним сином.
Так, знаменитість нарешті зустрілася з Іллею, який, ймовірно, приїхав до неї з США. Ведуча вже й показала його рідкісні кадри. На фото Осадча у жовтій футболці позувала поруч з сином-красенем, який неабияк схожий на неї.
Також Ілля вже зустрівся й зі своїм братом Данилом, якому 19 серпня виповниться два роки. Ведуча показала, як старший син гуляв за руку з молодшим.
"Такі різні і такі схожі", - зазначила знаменитість.
До речі, 2 серпня День Ангела в Іллі. Тож знаменитість привітала всіх причетних до свята.
"Сьогодні День Ангела в Іллі. Вітаю всіх Іллюш з вашим днем", - написала ведуча.
Нагадаємо, нещодавно рідкісні кадри своїх дітей публікувала продюсерка Ірина Горова. Знаменитість показала, як з роками змінилися 14-річний Андрій та 25-річна Наталія.
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