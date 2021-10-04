Катерина Осадча пояснила, чому її до вокзалу супроводжувала поліція

Катерина Осадча пояснила, чому її до вокзалу супроводжувала поліція

Зірка не встигала на потяг до Києва.

Українська телеведуча Катерина Осадча пояснила, чому вона їхала до вокзалу в поліцейському автозаку.

Так, ведуча разом зі знімальною командою "Світське життя" працювала над сюжетом на одній із вечірок у Трускавці.

Як говорить Катерина, знімання програми затримались, тому вона не встигала на потяг до Києва. Поліціянти запропонували їй свою допомогу, і ведуча погодилась.

Катерина Осадча з сином / instagram.com/kosadcha

"Я хочу перепросити у всіх, кого обурив мій нещодавній пост про те, як поліція допомогла мені встигнути на потяг. Мені вкрай важливо було встигнути на ранкове годування малюка", - прокоментувала Осадча.

Як зізнається ведуча, інших варіантів встигнути на потяг не було. Катерина говорить, що їй дуже шкода, що через це здійнявся скандал.

Катерина Осадча з сином / instagram.com/kosadcha

"Перепрошую за цей випадок, поспіх мами з роботи не повинен був стати скандалом", - розповіла зірка.

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