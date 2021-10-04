Катерина Осадча пояснила, чому її до вокзалу супроводжувала поліція

Зірка не встигала на потяг до Києва.
Українська телеведуча Катерина Осадча пояснила, чому вона їхала до вокзалу в поліцейському автозаку.
Так, ведуча разом зі знімальною командою "Світське життя" працювала над сюжетом на одній із вечірок у Трускавці.
Як говорить Катерина, знімання програми затримались, тому вона не встигала на потяг до Києва. Поліціянти запропонували їй свою допомогу, і ведуча погодилась.
"Я хочу перепросити у всіх, кого обурив мій нещодавній пост про те, як поліція допомогла мені встигнути на потяг. Мені вкрай важливо було встигнути на ранкове годування малюка", - прокоментувала Осадча.
Як зізнається ведуча, інших варіантів встигнути на потяг не було. Катерина говорить, що їй дуже шкода, що через це здійнявся скандал.
"Перепрошую за цей випадок, поспіх мами з роботи не повинен був стати скандалом", - розповіла зірка.
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