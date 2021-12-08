Катерина Осадча пригадала, як 12 років тому брала участь у "Танцях з зірками"

Катерина Осадча пригадала, як 12 років тому брала участь у "Танцях з зірками"

Ведуча зізналася, чи навряд чи погодилася це повторити вдруге.

Незмінна ведуча програми "Світське життя" Катерина Осадча пригадала свій досвід участі у шоу "Танці з зірками".

Мало хто пам'ятає, але 2009 року знаменитість демонструвала свої танцювальні вміння на головному паркеті країни. Під час суперфіналу "Танців" цьогоріч Осадча була ведучою балкону, за лаштунками шоу Катерина зізналася, що більше ніколи не повернеться на проєкт як учасниця.

Як пояснила ведуча, це не настільки легко, як може здатися на перший погляд:

"Я завжди говорю, що ті, хто брав участь у танцювальних проєктах, вони, швидше за все, ніколи більше не повертаються. Або це Наталя Могилевська", – прокоментувала Катерина.

Як відомо, Наталія Могилевська брала участь у "Танцях з зірками" тричі. У фіналі першого сезону, 2006 року, вона змагалася з екскерівником студії "Квартал 95", нині президентом України Володимиром Зеленським і тоді переміг він. 2007-го Могилевській так само дісталося срібло.

2017-го співачка повернулася за реваншем та здобула омріяну перемогу у парі з танцівником Ігорем Кузьменком.

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