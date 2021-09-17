Катерина Осадча пригадала, як знімалась для обкладинки глянцю: "Я несамовито худла"

Катерина Осадча пригадала, як знімалась для обкладинки глянцю: "Я несамовито худла"

Фани порівняли зірку з Сарою Джессікою Паркер.

Ведуча програми "Світське життя" Катерина Осадча, яка нещодавно показала фігуру в купальнику за три тижні після пологів, пригадала, як знімалась для обкладинок відомого глянцю.

Так, на своїй сторінці в Instagram знаменитість опублікувала архівні фото, на яких вона позує на випусках глянцю ELLE. Обкладинки були зроблені в різних роках.

На першій світлині ведуча позує 2017 року. Тоді у них з її чоловіком Юрієм Горбуновим народився перший спільний син. Тому на фото Катерина годує грудьми ще зовсім крихітного Івана.

Для перегляду фото гортайте праворуч

"На фото не молодший син, хоча зараз і годую, тому світлина актуальна", - зазначила зірка.

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На іншій обкладинці, яка була зроблена 2015 року, знаменитість спокусливо позує в ефектному вбранні.

"Дві дуже різні обкладинки, одна про материнство, друга про кар'єру і цілі. Пам'ятаю, як для першої обкладинки я несамовито худла, щоб увійти у свою ідеальну модельну форму", - пригадала Катерина.

Юзери ж зауважили, що ведуча на світлинах не схожа сама не себе. Зокрема, під дописом написали таке:

Спочатку подумала, що це Сара Джессіка Паркер.

Не схожа на себе!

Чомусь на першому та другому фото ви схожі на Сару Джессіку Паркер.

Нагадаємо, нещодавно Катерина Осадча святкувала день народження. З цієї нагоди вона показала фотосет з чоловіком Юрієм Горбуновим.

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