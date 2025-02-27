Катерина Осадча приголомшила молодим виглядом мами-красуні і привітала її з важливим святом

Українська ведуча Катерина Осадча приголомшила молодим виглядом мами-красуні.

У своєму Instagram знаменитість поділилася різними родинними фото. На кадрах засвітилися мама, тато та діти Катерини Осадчої. Як повідомила ведуча, в її сім'ї особливе свято. Мама знаменитості святкує день народження. Тож, ведуча по-особливому привітала рідну людину з іменинами.

Катерина Осадча з мамою / Фото: instagram.com/kosadcha

Знаменитість зазначила, що разом вони зможуть все. Також Катерина Осадча подякувала рідній людині за підтримку та віру в неї.

Катерина Осадча з мамою / Фото: instagram.com/kosadcha

"Матусю, з днем народження! Три роки тому в цей день, на третій день повномасштабної війни ми думали про одне - нехай ми будемо всі живі і разом і тоді ми зможемо все. Дякую, що ти в мене така молода, натхненна, дякую за всю підтримку і віру в мене! З днем народження, многая літа", - звернулася до мами ведуча.

Батьки Катерини Осадчої / Фото: instagram.com/kosadcha

Мама Катерини Осадчої з онуком / Фото: instagram.com/kosadcha

Катерина Осадча зазначила, що в неї молода мама, з чим не змогли не погодитися підписники зірки. Шанувальники ведучої були приголомшені молодим виглядом її рідної людини. Також фани написали чимало компліментів мамі знаменитості та зазначили, що вона неабияка красуня. Звичайно, користувачі також долучилися до привітань.

Катерина Осадча з батьками та сином / Фото: instagram.com/kosadcha

Нагадаємо, нещодавно Катерина Осадча заговорила про народження четвертої дитини. Знаменитість, яка виховує трьох синів, зізналась, чи наважиться стати мамою знову.

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